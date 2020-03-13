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İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!
Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 2 vakanın resmen açıklandığı koronavirüs salgını futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de de nisan ayının sonuna kadar maçlara seyirci alınmaması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin yanında koronavirüs salgınına yakalanan futbolcu ve teknik adamlarla ilgili haberler de geliyor. İşte şu ana dek koronavirüs olduğu kesinleşen sporcu ve teknik adamlar...
13 Mart 2020 Cuma 12:21
Güncelleme: 13.03.2020 12:21
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Avrupa'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken futbolcular da bu salgından etkilenmeye başladı. Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalya'dan ikinci haber Sampdoria takımında forma giyen Gabbiadini'den geldi. Ayrıca yine Juventus forması giyen Dybala'nın da virüse yakalandığı iddia edildi.
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CRISTIANO RONALDO KARANTİNA ALTINDA Annesinin tedavisi için bir süredir Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı Rugani ile temas etmesi nedeniyle özel villasında kendisini karantinaya aldığı belirtildi. Yıldız futbolcunun ailesiyle birlikte evden dışarı çıkmadığı ifade edildi.
İNGİLTERE'DE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, Chelsea'de forma giyen genç oyuncu Hudson-Odoi ve Manchester City forması giyen Mendy'nin de koronavirüse yakalandığı ve tedavi altında oldukları açıklandı.
SPOR DÜNYASINDAN KORONAVİRÜSE YAKALANAN İSİMLER (KESİNLEŞEN)