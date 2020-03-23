Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıktı!
Son dakika haberine göre, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci bir şok da Fatih Terim'den geldi. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede olduğunu belirtti.
Fatih Terim'in corona virüsü açıklaması şu şekilde;
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 22:41
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