Yönetimden jeste jest
Beşiktaş karşılaşması öncesinde 4 maçlık paket kombine satan Galatasaray seyircisiz oynanma kararın ardından bilet paralarının iade edilmesi için çalışma başlatmıştı.
Beşiktaş karşılaşması öncesinde 4 maçlık paket kombine satan Galatasaray seyircisiz oynanma kararın ardından bilet paralarının iade edilmesi için çalışma başlatmıştı. Ancak bu zor günlerde kulübe katkı yapmak isteyen birçok taraftarların ücret iadesi istemediği ifade edildi. Yönetimin de taraftarlarının bu jestine aynı şekilde karşılık vermeye hazırlandığı öğrenildi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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