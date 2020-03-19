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19 Mart 2020, Perşembe
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Yönetimden jeste jest

Yönetimden jeste jest

karşılaşması öncesinde 4 maçlık paket kombine satan seyircisiz oynanma kararın ardından bilet edilmesi için çalışma başlatmıştı.

karşılaşması öncesinde 4 maçlık paket kombine satan seyircisiz oynanma kararın ardından bilet edilmesi için çalışma başlatmıştı. Ancak bu zor günlerde kulübe katkı yapmak isteyen birçok taraftarların ücret iadesi istemediği ifade edildi. de taraftarlarının bu jestine aynı şekilde karşılık vermeye hazırlandığı öğrenildi.


  1. 19.3.2020
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