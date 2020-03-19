Yönetimden jeste jest

Beşiktaş karşılaşması öncesinde 4 maçlık paket kombine satan Galatasaray seyircisiz oynanma kararın ardından bilet paralarının iade edilmesi için çalışma başlatmıştı. Ancak bu zor günlerde kulübe katkı yapmak isteyen birçok taraftarların ücret iadesi istemediği ifade edildi. Yönetimin de taraftarlarının bu jestine aynı şekilde karşılık vermeye hazırlandığı öğrenildi.



