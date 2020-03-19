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19 Mart 2020, Perşembe
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duygusal!

Belhanda duygusal!

Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başlayan Muhsin Ertuğral, 'nın düşen performansını değerlendirdi.

Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başlayan Muhsin Ertuğral, 'nın düşen performansını değerlendirdi. Faslı oyununun yeteneklerini bazen gösteremediğini belirten Ertuğral, "Belhanda geçmişinde daha iyiydi. Duygusal bir oyuncu ve bu futboluna da yansıyor. Düşüşünü anlayabiliyorum" dedi.

  1. 19.3.2020
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