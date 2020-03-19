Belhanda duygusal!
Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başlayan Muhsin Ertuğral, Belhanda'nın düşen performansını değerlendirdi.
Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başlayan Muhsin Ertuğral, Belhanda'nın düşen performansını değerlendirdi. Faslı oyununun yeteneklerini bazen gösteremediğini belirten Ertuğral, "Belhanda geçmişinde daha iyiydi. Duygusal bir oyuncu ve bu futboluna da yansıyor. Düşüşünü anlayabiliyorum" dedi.
- 19.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belhanda duygusal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.