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19 Mart 2020, Perşembe
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geçilmez

Çanakkale geçilmez

, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. "Çanakkale Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" başlıklı mesajda şu ifadelere yer verildi: Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz.

  1. 19.3.2020
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