Çanakkale geçilmez

Galatasaray, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. "Çanakkale Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" başlıklı mesajda şu ifadelere yer verildi: Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz.