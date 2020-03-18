Bakan Selçuk'un paylaşımına Galatasaray da destek verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Galatasaray'dan yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar bu mesajın ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderme kararı alarak Bakan Selçuk'un paylaşımına destek verdi.
Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Beşiktaş'ın Kulübü'nün top gönderme mesajının ardından Galatasaray da kupa sözü verdi.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Süper Lig Kupası bizden" diye destek verdi.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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