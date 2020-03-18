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18 Mart 2020, Çarşamba
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'un paylaşımına da destek verdi

Bakan Selçuk'un paylaşımına Galatasaray da destek verdi

'un, resmi Twitter hesabından yaptığı “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına 'dan yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar bu mesajın ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderme kararı alarak 'un paylaşımına destek verdi.

Kulübü, 'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına 'ın Kulübü'nün top gönderme mesajının ardından Galatasaray da kupa sözü verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından 'un paylaşımına "40 dakika teneffüste oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Kupası bizden" diye destek verdi.

  1. 18.03.2020
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