Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Kariyerine Arsinspor altyapısında başlayan Şener Özbayraklı, 2015 yılında Bursaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sezon başında da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.