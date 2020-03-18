Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki defans oyuncusu Şener Özbayraklı'nın sezon sonunda takımdan gönderileceği ifade edildi.
Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.
Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.
Kariyerine Arsinspor altyapısında başlayan Şener Özbayraklı, 2015 yılında Bursaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sezon başında da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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