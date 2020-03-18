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18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Sezonun hayal kırıklığı olmuştu! Yollar ayrılıyor

'da ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor

'ın sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki defans oyuncusu 'nın sezon sonunda takımdan gönderileceği ifade edildi.

'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de oldu... 'den bedelsiz olarak edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Takvim'de yer alan habere göre 'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Kariyerine Arsinspor altyapısında başlayan Şener Özbayraklı, 2015 yılında 'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sezon başında da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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  1. 18.03.2020
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