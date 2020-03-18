Onyekuru görüşme odasına! Terim uyaracak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Terim'den yıldız isme uyarı geliyor!

Onyekuru görüşme odasına! Terim uyaracak

Onyekuru görüşme odasına! Terim uyaracak

'ın deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan , bu karşılaşmadan sonra düşüşe geçti. Nijeryalı futbolcu , ve maçlarında da beklentilerin uzağında kaldı.

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 09:22
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