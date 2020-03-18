Onyekuru görüşme odasına! Terim uyaracak

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında 21 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu büyük övgüler aldığı tarihi derbinin ardından düşüşe geçti.

Gençlerbirliği maçında birçok fırsatı harcayan Onyekuru, Sivas ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. Takvim'de yer alan habere göre 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.