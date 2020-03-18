Onyekuru görüşme odasına! Terim uyaracak
Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Henry Onyekuru, bu karşılaşmadan sonra düşüşe geçti. Nijeryalı futbolcu Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin uzağında kaldı.
Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında 21 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu büyük övgüler aldığı tarihi derbinin ardından düşüşe geçti.
Gençlerbirliği maçında birçok fırsatı harcayan Onyekuru, Sivas ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. Takvim'de yer alan habere göre 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 09:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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