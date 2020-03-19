Seri’nin aklı ailesinde

Galatasaray yönetimi, kızı ve eşi Fransa'da yaşayan Jean Michel Seri için devlet yetkilileriyle temas kurdu. Büyük panik yaşayan Seri'nin ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için talepte bulunulduğu ifade edildi. Ancak ailesinin getirilmesinin şu an mümkün olmadığı bildirildi.