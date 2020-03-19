Seri’nin aklı ailesinde
Galatasaray yönetimi, kızı ve eşi Fransa'da yaşayan Jean Michel Seri için devlet yetkilileriyle temas kurdu. Büyük panik yaşayan Seri'nin ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için talepte bulunulduğu ifade edildi. Ancak ailesinin getirilmesinin şu an mümkün olmadığı bildirildi.
Galatasaray yönetimi, kızı ve eşi Fransa'da yaşayan Jean Michel Seri için devlet yetkilileriyle temas kurdu. Büyük panik yaşayan Seri'nin ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için talepte bulunulduğu ifade edildi. Ancak ailesinin getirilmesinin şu an mümkün olmadığı bildirildi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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