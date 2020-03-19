Seri’nin aklı ailesinde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Seri’nin aklı ailesinde

Seri’nin aklı ailesinde

Seri’nin aklı ailesinde

yönetimi, kızı ve eşi 'da yaşayan için devlet yetkilileriyle temas kurdu. Büyük panik yaşayan Seri'nin ailesinin 'ye getirilmesi için talepte bulunulduğu ifade edildi. Ancak ailesinin getirilmesinin şu an mümkün olmadığı bildirildi.

yönetimi, kızı ve eşi 'da yaşayan Jean Michel Seri için devlet yetkilileriyle temas kurdu. Büyük panik yaşayan Seri'nin ailesinin 'ye getirilmesi için talepte bulunulduğu ifade edildi. Ancak ailesinin getirilmesinin şu an mümkün olmadığı bildirildi.

  1. 19.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seri’nin aklı ailesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN