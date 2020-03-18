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Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
Ligde bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlarına start verdi. Takımdaki kiralık oyuncuların geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi aynı zamanda takımdan ayrılacak oyuncular ile şimdiden planlar yapmaya başladı. Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'in 4 yıldız ismini gelecek sezon kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte Galatasaray'ın transfer raporu ve transfer edilmesi beklenen isimler...
18 Mart 2020 Çarşamba 06:35
Güncelleme: 18.03.2020 06:44
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galataaray, ligin 26'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayamayınca büyük bir avantajı kaybetmiş oldu.
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Cimbom'da teknik ekip ve yönetim şampiyonluk için kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı. Şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar TFF'nin alacağı iddia edilen yabancı kuralıyla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.
Bu nedenle çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfer raporu...
Salgın sebebiyle transfer borsası durgun olsa da, Galatasaray yönetimi ilk olarak süreç bitince Seri'nin bonservisini almak için Fulham ile masaya oturacak. İkinci yarıda iyi bir performans çizen orta saha oyuncusu için Fulham yeni bir kiralamaya ikna edilmeye çalışılacak.
AYRILIKLAR DA OLACAK
Takımdan ayrılacak ve transferleri ile gelir elde edilecek oyuncular için de çalışmalar sürüyor. YounesBelhanda için teklifleri dinleyecek olan Sarı-kırmızlı yetkililer, SofianeFeghouli için de Arap takımlardan gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.