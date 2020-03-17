Galatasaraylı Ömer Bayram ameliyat oldu!
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Ömer Bayram'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı kulübün açıkladığı bilgilere göre yıldız futbolcu ameliyat oldu. İşte detaylar...
Galatasaray resman duyurdu... Sarı kırmızılılar, kamuoyuna yaptığı açıklamada Ömer Bayram'ın operasyon geçirdiğini açıkladı.
Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir."
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 17:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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