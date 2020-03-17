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17 Mart 2020, Salı
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Galatasaraylı ameliyat oldu!

Galatasaraylı Ömer Bayram ameliyat oldu!

Bu sezon 'da gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen 'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı kulübün açıkladığı bilgilere göre yıldız futbolcu ameliyat oldu. İşte detaylar...

resman duyurdu... Sarı kırmızılılar, kamuoyuna yaptığı açıklamada 'ın operasyon geçirdiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir."

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 17:10
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