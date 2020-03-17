Galatasaraylı Ömer Bayram ameliyat oldu!

Galatasaray resman duyurdu... Sarı kırmızılılar, kamuoyuna yaptığı açıklamada Ömer Bayram'ın operasyon geçirdiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir."