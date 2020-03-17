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17 Mart 2020, Salı
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Galatasaray'da derbilerin kayıp adamı Younes Belhanda

Galatasaray'da derbilerin kayıp adamı Younes Belhanda

Galatasaray Teknik Direktörü 'in, Kadıköy derbisinden sonra Beşiktaş karşısında sadece 45 dakika dayanabildiği Faslı oyuncu Belhanda, 3 senede çıktığı tüm derbilerde sıfır çekti.

Kadıköy derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Younes Belhanda, 84 dakika sahada kalmış ve oyundan çıkarken Deniz Türüç'le girdiği tartışma sonrası kırmızı kart görmüştü.

Sürpriz bir şekilde Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans sonrası devre arasında yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Faslı futbolcu, 'in verdiği şansları değerlendiremedi ve hayal kırıklığına uğrattı. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların 10 numarası, 3 senelik Galatasaray kariyerinde derbilerde 'sıfır' çekti.

ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 12 derbinin 11'inde sahada olan tecrübeli futbolcu, hepsine ilk 11'de başladığı bu maçlarda ne gol atabildi ne asist yapabildi.

30 yaşındaki futbolcu ayrıca gördüğü 2 kırmızı kartla da takımı zor durumda bıraktı.

Sabah

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