Galatasaray'da derbilerin kayıp adamı Younes Belhanda
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kadıköy derbisinden sonra Beşiktaş karşısında sadece 45 dakika dayanabildiği Faslı oyuncu Belhanda, 3 senede çıktığı tüm derbilerde sıfır çekti.
Kadıköy derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Younes Belhanda, 84 dakika sahada kalmış ve oyundan çıkarken Deniz Türüç'le girdiği tartışma sonrası kırmızı kart görmüştü.
Sürpriz bir şekilde Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans sonrası devre arasında yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.
Faslı futbolcu, Fatih Terim'in verdiği şansları değerlendiremedi ve hayal kırıklığına uğrattı. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların 10 numarası, 3 senelik Galatasaray kariyerinde derbilerde 'sıfır' çekti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 12 derbinin 11'inde sahada olan tecrübeli futbolcu, hepsine ilk 11'de başladığı bu maçlarda ne gol atabildi ne asist yapabildi.
30 yaşındaki futbolcu ayrıca gördüğü 2 kırmızı kartla da takımı zor durumda bıraktı.
Sabah
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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