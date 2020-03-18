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18 Mart 2020, Çarşamba
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karantinada!

Ozornwafor karantinada!

Sezon başında Almeria’ya kiralanan koronavirüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti.

Sezon başında Almeria'ya kiralanan koronavirüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti. 20 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda 'da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim" dedi
  1. 18.3.2020
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