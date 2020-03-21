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21 Mart 2020, Cumartesi
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Bulaşıklar Falcao’da

Bulaşıklar Falcao’da

Koronavirüs sebebiyle futbolcular da aileleriyle birlikte evlerinden çıkmıyorlar. da dün önce İnstagram'daki tuvalet kağıdı sektirme yarışmasına katıldı.

Koronavirüs sebebiyle futbolcular da aileleriyle birlikte evlerinden çıkmıyorlar. da dün önce İnstagram'daki tuvalet kağıdı sektirme yarışmasına katıldı. Ardından da hamile olan eşine yardım için bulaşıkları yıkadı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızın eşine yardım ettiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.
  1. 21.3.2020
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