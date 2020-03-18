Milli takıma gitmeyecekler
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Haziran 2020’de düzenlenmesi planlanan Copa America’nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve Kolombiya’da oynanacak turnuvanın ertelenmesiyle Galatasaray’dan Muslera, Saracchi ve Falcao, Beşiktaş’tan Enzo Roco turnuva için ülkelerine gitmek zorunda kalmayacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Haziran 2020'de düzenlenmesi planlanan Copa America'nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve Kolombiya'da oynanacak turnuvanın ertelenmesiyle Galatasaray'dan Muslera, Saracchi ve Falcao, Beşiktaş'tan Enzo Roco turnuva için ülkelerine gitmek zorunda kalmayacak. Copa America 2021 yazında yapılacak.
İDMAN BUGÜN
Galatasaraylı oyuncular, liglerin ertelenmesiyle ilgili bir karar çıkmaması halinde bugün bir araya gelecek ve Çaykur Rize ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak. En başından bu yana liglerin ertelenmesini isteyen sarı-kırmızılılar, erteleme kararı gelirse izne çıkacak.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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