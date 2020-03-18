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18 Mart 2020, Çarşamba
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Milli takıma gitmeyecekler

Milli takıma gitmeyecekler

, Haziran 2020’de düzenlenmesi planlanan Copa America’nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve ’da oynanacak turnuvanın ertelenmesiyle ’dan Muslera, Saracchi ve Falcao, ’tan turnuva için ülkelerine gitmek zorunda kalmayacak.

, Haziran 2020'de düzenlenmesi planlanan Copa America'nın 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve 'da oynanacak turnuvanın ertelenmesiyle 'dan Muslera, Saracchi ve Falcao, 'tan turnuva için ülkelerine gitmek zorunda kalmayacak. Copa America 2021 yazında yapılacak.

İDMAN BUGÜN
Galatasaraylı oyuncular, liglerin ertelenmesiyle ilgili bir karar çıkmaması halinde bugün bir araya gelecek ve ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak. En başından bu yana liglerin ertelenmesini isteyen sarı-kırmızılılar, erteleme kararı gelirse izne çıkacak.

  1. 18.3.2020
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