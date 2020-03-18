Yüzde 200 daha iyi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yüzde 200 daha iyi

Yüzde 200 daha iyi

Yüzde 200 daha iyi

’ın efsane isimlerinden , ligde büyük bir şampiyonluk mücadelesini yaşandığını ve bu yarıştan sarı-kırmızılı takımın başarıyla ayrılacağını söyledi.

'ın efsane isimlerinden , ligde büyük bir şampiyonluk mücadelesini yaşandığını ve bu yarıştan sarı-kırmızılı takımın başarıyla ayrılacağını söyledi. Galatasaray'ın ikinci yarıya damga vuran bir futbol ortaya koyduğunu belirten Prekazi, "Galatasaray ilk devre çok sıkıntılıydı, ancak ikinci devre yüzde 100 değil, yüzde 200 daha iyi oynuyor. Şu an en iyi oynayan takım ve şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray. Lig sonunda 'in bir kez daha kupaya uzanacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
  1. 18.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yüzde 200 daha iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN