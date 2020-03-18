B planı hazır
Liderlik hesapları yapan Terim, ligin ertelenme ihtimalini de göz ardı etmedi. Futbolcular için özel programlar hazırladı.
Galatasaray'da futbolcular arasında gündemi futbol olan hiç kimse yok... Koronavirüs tehlikesi nedeniyle pek çok futbolcu evlerinden dışarı adım dahi atmak istemiyor. Gözler TFF'ye çevrilmiş durumda... Ligin kalan haftaları için planlar yapan Terim ertelenme kararı çıkma ihtimaline karşılık da B planını hazırladı.
Terım tatil kararı alınırsa futbolcuları için evlerinde uygulayacakları bir idman programı hazırladı. Ayrıca futbolcuların fiziki durumlarının bir merkezden izlenebileceği polar saatler kasadan çıkarıldı. Tecrübeli teknik adam, tatil kararı çıkarsa oyuncularına ekstra izin verecek ve idman programlarını da yakından takip edecek.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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