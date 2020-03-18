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18 Mart 2020, Çarşamba
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B planı hazır

B planı hazır

Liderlik hesapları yapan , ligin ertelenme ihtimalini de göz ardı etmedi. Futbolcular için özel programlar hazırladı.

'da futbolcular arasında gündemi futbol olan hiç kimse yok... Koronavirüs tehlikesi nedeniyle pek çok futbolcu evlerinden dışarı adım dahi atmak istemiyor. Gözler 'ye çevrilmiş durumda... Ligin kalan haftaları için planlar yapan ertelenme kararı çıkma ihtimaline karşılık da B planını hazırladı.

Terım tatil kararı alınırsa futbolcuları için evlerinde uygulayacakları bir idman programı hazırladı. Ayrıca futbolcuların fiziki durumlarının bir merkezden izlenebileceği polar saatler kasadan çıkarıldı. Tecrübeli teknik adam, tatil kararı çıkarsa oyuncularına ekstra izin verecek ve idman programlarını da yakından takip edecek.

  1. 18.3.2020
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