Galatasaray duyurdu! Beşiktaş derbisinin ücreti iade ediliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray duyurdu! Beşiktaş derbisinin ücreti iade ediliyor

duyurdu! derbisinin ücreti iade ediliyor

Galatasaray duyurdu! Beşiktaş derbisinin ücreti iade ediliyor

Spor Kulübü, resmi yayın organından duyurduğu bilgilere göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - derbisinin ücretlerinin taraftarlara geri verileceği duyuruldu.

Spor Kulübü, derbisinin ücretlerinin taraftarlara geri ödeneceğini duyurdu.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

15 Mart Pazar günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır.

Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşülerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır.

Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 (On) iş günü içerisinde gerçekleşecektir."

  1. 16.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray duyurdu! Beşiktaş derbisinin ücreti iade ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN