Galatasaray duyurdu! Beşiktaş derbisinin ücreti iade ediliyor
Galatasaray Spor Kulübü, resmi yayın organından duyurduğu bilgilere göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ücretlerinin taraftarlara geri verileceği duyuruldu.
Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş derbisinin ücretlerinin taraftarlara geri ödeneceğini duyurdu.
Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.
15 Mart Pazar günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır.
Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşülerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır.
Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 (On) iş günü içerisinde gerçekleşecektir."
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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