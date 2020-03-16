Galatasaray duyurdu! Beşiktaş derbisinin ücreti iade ediliyor

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş derbisinin ücretlerinin taraftarlara geri ödeneceğini duyurdu.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

15 Mart Pazar günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır.

Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşülerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır.

Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 (On) iş günü içerisinde gerçekleşecektir."