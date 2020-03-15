Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi futbolculardan koronavirüs önlemi!
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadele öncesi futbolcular, koronavirüs nedeniyle tokalaşmadı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele, koronavirüs nedeniyle taraftara kapalı bir şekilde oynandı.
TRİBÜNDE 262 BASIN MENSUBU
Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti.
FUTBOLCULARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Maç öncesi seremoninin ardından bir araya gelen futbolcular tokalaşmak yerine bilek tokuşturmayı tercih etti.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 01:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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