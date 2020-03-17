Galatasaray'dan koronavirüs kararı! Resmen...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Türkiye'yi de vurdu... Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile virüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, yeni bir yaptırım kararı aldı. Buna göre Galatasaray, çalışanlarına home office çalışma kararı aldığını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'dan son dakika koronavirüs kararı... Sarı kırmızılılar, virüsün ülkemizde etkin olarak yayılmasından dolayı çalışanlarına home office kararı aldığını duyurdu.
Sarı kırmızılıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın 18 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle uzaktan çalışma (home office) düzenine geçmesini kararlaştırmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 18:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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