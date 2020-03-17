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17 Mart 2020, Salı
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'dan koronavirüs kararı! Resmen...

Galatasaray'dan koronavirüs kararı! Resmen...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, 'yi de vurdu... Son olarak 'in 26. haftasında Beşiktaş ile virüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, yeni bir yaptırım kararı aldı. Buna göre , çalışanlarına çalışma kararı aldığını duyurdu. İşte detaylar...

'dan son dakika koronavirüs kararı... Sarı kırmızılılar, virüsün ülkemizde etkin olarak yayılmasından dolayı çalışanlarına kararı aldığını duyurdu.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın 18 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle uzaktan çalışma (home office) düzenine geçmesini kararlaştırmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 18:21
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