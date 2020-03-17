Evren Turhan: Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi
A Spor yorumcusu Evren Turhan Artı Futbol programında Galatasaray Beşiktaş maçını değerlendirdi. Turhan, "Şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Galatasaray'a yara verdi" dedi.
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