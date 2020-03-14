Başkan sevk edildi

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelere aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle Etik Kurulu'na sevk edildi. Cengiz, GSYİAD ile yapılan iş birliği anlaşmasında MHK'ya seslerenerek, "Mete Kalkavan'ı bizim maça vermeyin" demişti.