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14 Mart 2020, Cumartesi
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Başkan sevk edildi

Başkan sevk edildi

G.Saray Başkanı , etik ilkelere aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle 'na sevk edildi.

G.Saray Başkanı , etik ilkelere aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle 'na sevk edildi. Cengiz, GSYİAD ile yapılan iş birliği anlaşmasında MHK'ya seslerenerek, "'ı bizim maça vermeyin" demişti.

  1. 14.3.2020
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