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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 25. hafta mücadelelerin oynanmasının ardından ertelenen mücadelede Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçta gülen taraf olurken bordo-mavililer ligin yeni lideri oldu. Bu karşılaşmanın ardından iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

12 Mart 2020 Perşembe 17:10 Güncelleme: 12.03.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





