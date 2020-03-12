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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'in 25. hafta mücadelelerin oynanmasının ardından ertelenen mücadelede Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçta gülen taraf olurken bordo-mavililer ligin yeni lideri oldu. Bu karşılaşmanın ardından iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.
12 Mart 2020 Perşembe 17:10 Güncelleme: 12.03.2020 17:37
Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerinin ardından ertelenen karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelede gülen taraf olurken karşılaşma sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI... (LİSTEDE BULUNMAYAN TAKIMLARA ORAN VERİLMEMİŞTİR.)
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