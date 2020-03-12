Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 25. hafta mücadelelerin oynanmasının ardından ertelenen mücadelede Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçta gülen taraf olurken bordo-mavililer ligin yeni lideri oldu. Bu karşılaşmanın ardından iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.
12 Mart 2020 Perşembe 17:10 Güncelleme: 12.03.2020 17:37
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerinin ardından ertelenen karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelede gülen taraf olurken karşılaşma sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI... (LİSTEDE BULUNMAYAN TAKIMLARA ORAN VERİLMEMİŞTİR.)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

GAZİANTEP FK: 5,000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

GÖZTEPE: 1,500.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ALANYASPOR: 200.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

FENERBAHÇE: 50.00

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN