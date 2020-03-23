G.Saraylı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saraylı yıldızın eşinden flaş açıklama! "Eve dönmek istiyorum"

Galatasaraylı Linnes'in eşi : Norveç'e dönmek istiyorum

Galatasaraylı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum

'ın Norveçli futbolCusu 'in eşi , corona virüsü nedeniyle endişeli olduğunu ve ailesinin yanında olmak için ülkesine dönmek istediğini açıkladı. Haugen, "Şu anda gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç'in daha güvenli olması değil. Benim ailem Norveç'te ve onların yanında olup, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum" dedi.

'ın Norveçli futbolcusu 'in eşi , corona virüsü hakkında ülke basınına konuşurken, flaş açıklamalarda bulundu. Haugen ailesinin yanında olmak için Norveç'e dönmek istediğini söyledi.

Haugen şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Avrupa'da hiçbir ülke güvenli değil. Şu anda gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç'in daha güvenli olması değil. Benim ailem Norveç'te ve onların yanında olup, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Ayrıca ülkende haberleri takip etmek daha kolay.

Norveçli olduğumuzdan, ülkemizde olmayı istememiz de bizim hakkımız. Eğer hasta olursak bana ve Martin'e ne olacağı konusunda da endişeliyim. Çocuklarımıza kim bakacak böyle bir durumda? Neyse, eğer bu işi ciddiye alırsak, herhangi bir ülkenin çok uzun bir zaman oynayabileceğini düşünmüyorum.

Norveç hükümeti, tüm vatandaşlarına yardım ediyor evlerine gelmesi için. Bu yüzden uçuşlar var ama sadece evine dönmek isteyen insanlara uçak var.

"MARTIN İLE FUTBOL OYNUYORUZ"
Martin her gün düzenli olarak spor yapıyor. Ben de 4-5 kez yapıyorum. Bazen futbol oynuyoruz, bazen kardiyo yapıyoruz. Martin beni motive ediyor ve antrenman hakkında çok şey biliyor. Çocuklarımızla eğlenceli şeyler yapıyoruz birlikte. Odaklandığımız konu, çocuklarımızla olabildiğince iyi ilgilenmek.

ALBAYRAK İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Abdurrahim Albayrak için aldığımız haber, çok kötü bir haber. Umarım o ve eşi bir an önce sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun diyorum.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 19:04
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