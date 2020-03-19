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19 Mart 2020, Perşembe
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Galatasaray'da koronavirüs alarmı! ...

Galatasaray'da koronavirüs alarmı! Fatih Terim...

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ölümcül etkisiyle binlerce insanın canına mal olan koronavirüsün 'de de etkisini göstermesinin ardından Galarasay'ın yabancı futbolcuları tedirginliğini gizleyememişti. Vaka sayısı ve ölüm oranının dünya genelinin aksine oldukça düşük olduğu ülkemizde önlemler alınmasına karşın sarı kırmızılı oyuncular, Avrupa'da yaşanan olaylardan etkilenince teknik direktör duruma el attı.

Galatasaray Teknik Direktörü , koronavirüs etkisini minimum noktaya indirmek için çalışmalara başladı, bu konuda bir psikolog ile birlikte çalışma kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisi hazırlıkları sırasında oyuncuların antrenmana çıkmak istememesi ve Terim'in bu konuda çabası, karşılaşmanın ardından uzun süre konuşulmuştu.

Oyuncularını hem saha içine hazırlamak, hem de mental olarak kusursuz bir şekilde Çaykur Rizespor maçına götürmek isteyen Fatih Terim, profesyonel olarak yardım alma kararı aldı.

Oyuncuların Rize seyahati öncesi tedirgin olması nedeniyle arayışlara giren tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle böyle bir yol izleyeceği ifade edildi.


Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek üzerlerindeki korkuyu atmaya çalışacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbi öncesi Florya'da soyunma odasını kullanmamış ve kamp binasında üzerlerini değiştirmişti.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 12:26
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