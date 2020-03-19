Galatasaray'da koronavirüs alarmı! Fatih Terim...
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ölümcül etkisiyle binlerce insanın canına mal olan koronavirüsün Türkiye'de de etkisini göstermesinin ardından Galarasay'ın yabancı futbolcuları tedirginliğini gizleyememişti. Vaka sayısı ve ölüm oranının dünya genelinin aksine oldukça düşük olduğu ülkemizde önlemler alınmasına karşın sarı kırmızılı oyuncular, Avrupa'da yaşanan olaylardan etkilenince teknik direktör Fatih Terim duruma el attı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs etkisini minimum noktaya indirmek için çalışmalara başladı, bu konuda bir psikolog ile birlikte çalışma kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisi hazırlıkları sırasında oyuncuların antrenmana çıkmak istememesi ve Terim'in bu konuda çabası, karşılaşmanın ardından uzun süre konuşulmuştu.
Oyuncularını hem saha içine hazırlamak, hem de mental olarak kusursuz bir şekilde Çaykur Rizespor maçına götürmek isteyen Fatih Terim, profesyonel olarak yardım alma kararı aldı.
Oyuncuların Rize seyahati öncesi tedirgin olması nedeniyle arayışlara giren tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle böyle bir yol izleyeceği ifade edildi.
Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek üzerlerindeki korkuyu atmaya çalışacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbi öncesi Florya'da soyunma odasını kullanmamış ve kamp binasında üzerlerini değiştirmişti.
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 12:26
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da koronavirüs alarmı! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.