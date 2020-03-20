Muslera devleşti
G.Saray'ın olmazsa olmazı Fernando Muslera bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici, Gençlerbirliği karşısında Flavio, Sivas maçında Emre Kılınç'ın penaltısı ve Mert Hakan'ın şutu, Beşiktaş derbisinde ise Nkodou'unun karşı karşıya net vuruşunu çıkartarak kalesine duvar ördü.
G.Saray'ın olmazsa olmazı Fernando Muslera bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici, Gençlerbirliği karşısında Flavio, Sivas maçında Emre Kılınç'ın penaltısı ve Mert Hakan'ın şutu, Beşiktaş derbisinde ise Nkodou'unun karşı karşıya net vuruşunu çıkartarak kalesine duvar ördü.
12 MAÇTA KAPATTI
Son olarak Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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