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20 Mart 2020, Cuma
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Muslera devleşti

Muslera devleşti

G.Saray'ın olmazsa olmazı bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. maçında , karşısında Flavio, maçında Kılınç'ın penaltısı ve 'ın şutu, derbisinde ise Nkodou'unun karşı karşıya net vuruşunu çıkartarak kalesine duvar ördü.

G.Saray'ın olmazsa olmazı bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. maçında , karşısında Flavio, maçında Kılınç'ın penaltısı ve 'ın şutu, derbisinde ise Nkodou'unun karşı karşıya net vuruşunu çıkartarak kalesine duvar ördü.

12 MAÇTA KAPATTI

Son olarak Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibine gol izni vermeyen , bu sezon oynadığı 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.

  1. 20.3.2020
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