G.Saray geçilmez
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen takımlar arasına Galatasaray da yer aldı. Cimbom, R. Madrid’in ardından ikinci oldu.
Ligin ikinci yarısında fırtına estiren Galatasaray savunması yüksek performansı ile alkış aldı. Luyindama'nın sakatlığının ardından Fatih Terim, takımın jokeri Ryan Donk ile yoluna devam etme kararı alırken bu seçim olumlu sonuç verdi. Marcao ile iyi bir ikili oluşturan Donk, değme stoperlere taş çıkarttı. Ayrıca sağ ve sol bekte Saracchi ve Mariano ikilisi, orta sahada da Michael Seri ile Mario Lemina da takım savunmasına büyük katkı yaptı. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılı takım, oynanan son 10 karşılaşmada sadece 5 gol yedi.
FERNANDO MUSLERA BAŞROLDE
Tabi savunma oyuncuları kadar Muslera'nın müthiş performansını da es geçmemek gerekiyor. Oyuncularının etkili performansı ile defansta duvar ören Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 20 gol yedi ve Süper Lig'in en az gol yiyen takımı oldu. Ayrıca Avrupa takımları içerisinde de gol yememe konusunda zirvede yer aldı. Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların liglerinde oynadıkları maçlar göz önüne alındığında Galatasaray, en az gol yiyen ikinci takım olmayı başardı.
EKSTRA İZİN VERECEK
Beşİktaş derbisinin ardından iki gün izin yapan Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu arasındaki toplantının sonucuna göre aksiyon almak için antrenmanı iptal etmişti. Dün de idman yapılmadı. Terim'in erteleme nedeniyle oyunculara ekstra izin vermesi bekleniyor.
DOĞRU VE SAĞLIKLI
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi. Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
REAL 19 G.SARAY 20 GOL YEDİ
İspanya Ligi'nde oynadığı 27 maçta kalesinde 19 gol gören Real Madrid bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ise 20 golle ikinci... En yakın rakibine 25 puanlık fark atan Liverpool ise kalesinde 21 gol gördü. Fransa'da başarılı bir sezon geçiren Reims de kalesinde 21 gol gördü. İtalya'da zirveyi zorlayan Lazio ise kalesinde 23 gol gördü ve bu alanda Avrupa'da en iyi 5. takım oldu.
- 20.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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