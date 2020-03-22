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22 Mart 2020, Pazar
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Yene İnce: Tavsiye ve ‘ısrarlı’ tavsiye

Yene İnce: Tavsiye ve ‘ısrarlı’ tavsiye

'nın doktoro , Kovid-19 salgını ile ilgili kulüp olarak günler öncesinden tedbirler aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ligde erteleme talebi çıkana kadar olan dönemde elimizden gelen her şeyi yaptık. Erteleme sonrası ise bir yönerge hazırladık. Takımımıza sağlık testlerini yaptık. Oyuncularımızı eve gönderdik. Yurt içi ve dışı seyahatlerini yasakladık. Yasak kelimesini dikkatli kullanmak istiyorum ama önce tavsiye sonra ısrarlı tavsiye olarak ilettik. Bir numarası da oluşturduk."

'nın doktoro , Kovid-19 salgını ile ilgili kulüp olarak günler öncesinden tedbirler aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ligde erteleme talebi çıkana kadar olan dönemde elimizden gelen her şeyi yaptık. Erteleme sonrası ise bir yönerge hazırladık. Takımımıza sağlık testlerini yaptık. Oyuncularımızı eve gönderdik. Yurt içi ve dışı seyahatlerini yasakladık. Yasak kelimesini dikkatli kullanmak istiyorum ama önce tavsiye sonra ısrarlı tavsiye olarak ilettik. Bir numarası da oluşturduk."
  1. 22.3.2020
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