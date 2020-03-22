Yene İnce: Tavsiye ve ‘ısrarlı’ tavsiye
Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoro Yener İnce, Kovid-19 salgını ile ilgili kulüp olarak günler öncesinden tedbirler aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ligde erteleme talebi çıkana kadar olan dönemde elimizden gelen her şeyi yaptık. Erteleme sonrası ise bir yönerge hazırladık. Takımımıza sağlık testlerini yaptık. Oyuncularımızı eve gönderdik. Yurt içi ve dışı seyahatlerini yasakladık. Yasak kelimesini dikkatli kullanmak istiyorum ama önce tavsiye sonra ısrarlı tavsiye olarak ilettik. Bir acil durum numarası da oluşturduk."
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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