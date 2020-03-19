Galatasaraylı Mariano'dan flaş transfer açıklaması! Yeni takımı...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan mesaj var... Sarı kırmızılı savunmacı, Brezilya'nın Esporte Interativo adlı medya kuruluşuna konuştu. Muhabir Marcelo Bechler ile telekonferans yapan Mariano, transferine ilişkin önemli haberleri takipçileriyle paylaştı. Mariano, Flamengo ve Fluminense'ye olası transferine ilişkin önemli bilgilere yer verdiği konuşmasında, Brezilya'ya olası dönüşte herhangi bir kulübe öncelik vermediğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ancak teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda tercih edilmesi nedeniyle transferi askıya alınan Mariano, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Esporte Interativo'ya konuşan Brezilyalı yıldız, daha önce Fluminense ile yaptığı görüşmeyi itiraf ederken, ülkesinde olası transferini değerlendirdi.
'RAFINHA'DAN ÖNCE KULÜPLER GÖRÜŞTÜ'
Mariano, ilk kez paylaştığı bilgide; Temmuz 2019'da Bayern Münih'ten ayrılarak Flamengo'nun yolunu tutan Rafinha'nın transferine ilişkin konuşurken, Brezilya temsilcisinin, bu transfer öncesinde kulübü Galatasaray ile iletişimde olduğunu resmi temasların olduğunu kaydetti.
'GERİ DÖNME FİKRİM YOKTU'
Flamengo'nun kendisine olan ilgisine dair konuşan Mariano, o süre zarfında ülkesine dönmek gibi bir niyeti olmadığını, bu sebeple teklife sıcak bakmadığını anlattı.
'TRANSFER ÖNCELİĞİM YOK'
Mariano, konuşmasının sonunda Flamengo'nun kendisine olan ilgisinden dolayı minnet ve şükran duyduğunu aktarırken, sezon sonunda Brezilya'dan gelecek teklifler konusunda herhangi bir takıma öncelik vermeyeceğini dile getirdi.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı Mariano'dan flaş transfer açıklaması! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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