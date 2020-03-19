Galatasaray'dan Süper Lig'in ertelenmesine teşekkür mesajı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor dünyasını da etkisi altına aldı. Türkiye Futbol Federasyonu ilk tedbir olarak ligin seyircisiz olarak oynanmasına karar verdi. Bugün federasyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kritik bir toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda Liglerin ertelenmesine karar verildi. Galatasaray'dan alınan karara teşekkür mesajı geldi.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle spor camiası durumdan olumsuz etkilendi. Avrupa'da futbol neredeyse durdu. Bugün Gençlik Ve Spor Bakanlığı önderliğinde federasyonlarla yapılan görüşme sonucunda liglerin ertelenmesine karar verildi. TFF, liglerin seyircisiz olarak oynanmasına karar vermişti. Özellikle futbolcular bazında bu karara gelen itirazlar olmuştu. Bugün yapılan toplantı sonucunda alınan karara Galatasaray teşekkür etti.
GALATASARAY'DAN ERTELEME KARARINA TEŞEKKÜR
Galatasaray yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz. Bundan sonra yapılması gereken tek şey Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır." ifadelerine yer verildi.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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