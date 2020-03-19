Galatasaray'dan Süper Lig'in ertelenmesine teşekkür mesajı

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle spor camiası durumdan olumsuz etkilendi. Avrupa'da futbol neredeyse durdu. Bugün Gençlik Ve Spor Bakanlığı önderliğinde federasyonlarla yapılan görüşme sonucunda liglerin ertelenmesine karar verildi. TFF, liglerin seyircisiz olarak oynanmasına karar vermişti. Özellikle futbolcular bazında bu karara gelen itirazlar olmuştu. Bugün yapılan toplantı sonucunda alınan karara Galatasaray teşekkür etti.

GALATASARAY'DAN ERTELEME KARARINA TEŞEKKÜR

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz. Bundan sonra yapılması gereken tek şey Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır." ifadelerine yer verildi.