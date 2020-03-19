Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün

'ın mücadelesi Öztürk’ün

Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün

, 'in 27.haftasında ile karşılaşacak. 21 Mart Cumartesi Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek.

'ün yardımcılıklarını ise Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. 4.hakem ise Onur Özütoprak olacak. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel olacak.

YEDİ MAÇTA DÜDÜK ÇALDI
Ümit Öztürk, kariyerinde 'ın daha önce 7 maçında düdük çaldı. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaşlı futbolcular 7 maçta 18 sarı kart gördü. Ümit Öztürk, bu sezon siyah beyazlıların ligin 13.haftasında 'u 4-1 mağlup ettiği ve ligin 20.haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.

  1. 19.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN