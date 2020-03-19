Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün
Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. 21 Mart Cumartesi Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. 4.hakem ise Onur Özütoprak olacak. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel olacak.
YEDİ MAÇTA DÜDÜK ÇALDI
Ümit Öztürk, kariyerinde Beşiktaş'ın daha önce 7 maçında düdük çaldı. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaşlı futbolcular 7 maçta 18 sarı kart gördü. Ümit Öztürk, bu sezon siyah beyazlıların ligin 13.haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği ve ligin 20.haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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