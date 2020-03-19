Beşiktaş'ın Antalyaspor mücadelesi Öztürk’ün

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. 4.hakem ise Onur Özütoprak olacak. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel olacak.



YEDİ MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

Ümit Öztürk, kariyerinde Beşiktaş'ın daha önce 7 maçında düdük çaldı. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaşlı futbolcular 7 maçta 18 sarı kart gördü. Ümit Öztürk, bu sezon siyah beyazlıların ligin 13.haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği ve ligin 20.haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.