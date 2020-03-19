Beşiktaş yönetiminden koronavirüs kuralı! Uymayana ceza - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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yönetiminden koronavirüs kuralı! Uymayana ceza

Beşiktaş yönetiminden koronavirüs kuralı! Uymayana ceza

Siyah-beyazlı yönetim, maçından sonra verilecek arada oyuncularından şehir dışına çıkmamalarını istedi.

yönetimi hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmasından sonra 5 Nisan'a kadar verilecek olan milli maç arasında yerli ve yabancı oyunculara 'da kalma çağrısı bulundu. Başkan 'nin imzasıyla oyunculara gönderilen bildiride, zaten Avrupa'nın pek çok ülkesine gidiş gelişlerin yasak olduğu dönemde ya da gibi daha sıcak bölgelere gidilmemesi için çağrıda bulunuldu.

UYMAYANA CEZA VERiLECEK
Yönetimin aldığı bu kararı uygulamayarak, şehir dışına ya da yurt dışına çıkacak olan futbolculara ise ceza uygulanacağı bildirildi.

  1. 19.3.2020
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