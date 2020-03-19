Beşiktaş yönetiminden koronavirüs kuralı! Uymayana ceza
Siyah-beyazlı yönetim, Antalyaspor maçından sonra verilecek arada oyuncularından şehir dışına çıkmamalarını istedi.
Beşiktaş yönetimi hafta sonunda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasından sonra 5 Nisan'a kadar verilecek olan milli maç arasında yerli ve yabancı oyunculara İstanbul'da kalma çağrısı bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imzasıyla oyunculara gönderilen bildiride, zaten Avrupa'nın pek çok ülkesine gidiş gelişlerin yasak olduğu dönemde Bodrum ya da Antalya gibi daha sıcak bölgelere gidilmemesi için çağrıda bulunuldu.
UYMAYANA CEZA VERiLECEK
Yönetimin aldığı bu kararı uygulamayarak, şehir dışına ya da yurt dışına çıkacak olan futbolculara ise ceza uygulanacağı bildirildi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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