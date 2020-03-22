Takımımızda ‘virüs’ belirtisine rastlanmamıştır! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Takımımızda ‘virüs’ belirtisine rastlanmamıştır!

Takımımızda ‘virüs’ belirtisine rastlanmamıştır!

, 'de yaşanan korona virüs belirtisi sonrasında takımda ve teknik ekipte virüs belirtisinin olmadığını açıkladı.

, 'de yaşanan korona virüs belirtisi sonrasında takımda ve teknik ekipte virüs belirtisinin olmadığını açıkladı. 13 gün önce Akatlar'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Beşiktaş'tan bu durumla ilgili bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; basketbolcular, teknik heyet veya idari kadrodan hiç kimsenin koronavirüs semptomlarını göstermediği belirtildi.
  1. 22.3.2020
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