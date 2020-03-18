Beşiktaş'ta transfere koronavirüs engeli!

Beşiktaş'taki gelecek sezonun yapılanma çalışmalarını koronavirüs derinden etkiledi. Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden sonra 2020-21 sezonu için erkenden çalışmalara başlayan siyah beyazlı yönetim, genç ve maliyeti az oyunculardan kurulu bir kadro kurmak için uğraş veriyordu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da mesaisinin büyük bölümünü yurt dışında yaptığı transfer görüşmelerinde geçiriyordu.

Avrupa'nın büyük bölümünde liglerin ertelenmiş olması, bu görüşmelerin tamamını durma noktasına getirdi. Temaslar şu anda telefon yoluyla yapılıyor ama o da sağlıklı değil.

HOCAYA SORULACAK

Ahmet Nur Çebi başkanlığında 19 Mart Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun yapılanması konusunda bilgi alışverişi yapacak.

Toplantının ana maddesi transfer olacak. Koronavirüsün yayılmasının artması durumunda yeni sezon için transfer yapılmayabilir. Bu durumda mevcut sözleşmeleri devam eden oyuncular ve alt yapıdan gelecek takviyelerle sezona devam edilecek.

Ayrıca normalde 19 Mart Perşembe günü başlaması gereken bağış kampanyasına alternatif bir proje için hazırlık içinde olunduğu ve bu konunun da görüşüleceği gelen bilgiler arasında.