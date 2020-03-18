Beşiktaş'ta transfere koronavirüs engeli!
Beşiktaş'ın transfer operasyonuna koronavirüs engeli... Siyah beyazlı yönetimde transferden sorumlu 1 numaralı isim olan Erdal Torunoğulları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle operasyonu durdurdu. Öte yandan kısa süre içerisinde teknik heyetle yapılacak toplantıda son karar alınacak. Virüsün olası yayılımı halinde ise transfer iptal olacak.
Beşiktaş'taki gelecek sezonun yapılanma çalışmalarını koronavirüs derinden etkiledi. Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden sonra 2020-21 sezonu için erkenden çalışmalara başlayan siyah beyazlı yönetim, genç ve maliyeti az oyunculardan kurulu bir kadro kurmak için uğraş veriyordu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da mesaisinin büyük bölümünü yurt dışında yaptığı transfer görüşmelerinde geçiriyordu.
Avrupa'nın büyük bölümünde liglerin ertelenmiş olması, bu görüşmelerin tamamını durma noktasına getirdi. Temaslar şu anda telefon yoluyla yapılıyor ama o da sağlıklı değil.
HOCAYA SORULACAK
Ahmet Nur Çebi başkanlığında 19 Mart Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun yapılanması konusunda bilgi alışverişi yapacak.
Toplantının ana maddesi transfer olacak. Koronavirüsün yayılmasının artması durumunda yeni sezon için transfer yapılmayabilir. Bu durumda mevcut sözleşmeleri devam eden oyuncular ve alt yapıdan gelecek takviyelerle sezona devam edilecek.
Ayrıca normalde 19 Mart Perşembe günü başlaması gereken bağış kampanyasına alternatif bir proje için hazırlık içinde olunduğu ve bu konunun da görüşüleceği gelen bilgiler arasında.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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