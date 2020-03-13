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13 Mart 2020, Cuma
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Caner döndü hoca rahatladı

Caner döndü hoca rahatladı

’ta nedeniyle üç gün takımdan ayrı kalan ’in iyileşerek takıma katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

'ta nedeniyle üç gün takımdan ayrı kalan 'in iyileşerek takıma katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü. , gribi oldukça ağır atlatan Caner'in forma giyememe ihtimalini düşünerek kanat için çareler arıyordu. İyi bir tedavi sonrasında iyileşen Caner Erkin, Portekizli savunmacı Rebocho'dan beklediği verimi alamayan Sergen'in imdadına yetişti.
  1. 13.3.2020
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