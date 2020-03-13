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13 Mart 2020, Cuma
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'i isteyen olursa gidebilir

Güven'i isteyen olursa gidebilir

Bir süre önce verdiği röportajda “Önce göndermemiz, sonra oyuncu almamız lazım” diyen ’ın gözünden düşen isimlerden biri de olduğu belirtildi.

Bir süre önce verdiği röportajda "Önce göndermemiz, sonra oyuncu almamız lazım" diyen 'ın gözünden düşen isimlerden biri de olduğu belirtildi. Yalçın'ın "Ondan beklentim yüksekti ama çıkış yapamadı. İyi bir taliplisi olursa gidebilir" dediği ifade edildi.
  1. 13.3.2020
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