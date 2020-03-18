Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 futbolcu...
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar başladı. Gelecek sezon şampiyonluk pini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimleri de belirledi.
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.
Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise Volkan Babacan transfer edilecek.
TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 01:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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