Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 futbolcu... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan büyük temizlik! Tam 8 futbolcu...

'ta büyük temizlik! Tam 8 futbolcu...

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 futbolcu...

'in 26'ıncı haftasında ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 'ta için çalışmalar başladı. Gelecek sezon şampiyonluk pini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimleri de belirledi.

, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.

Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise edilecek.

TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan 'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 01:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN