Rahatız ama tedbirliyiz

Türkiye'de birçok takımda forma giyen yabancı futbolcular gibi Beşiktaş'ın yabancıları da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkacak kararları yakından takip ediyor. Siyah-beyazlı ekibe bu sezon gelen futbolculara bakıldığında, birçoğu kendisini şanslı hissediyor. Özellikle devre arasında Beşiktaş'a gelen Boateng'in, eski takımı Fiorentina'da forma giyen 2 futbolcu ve takımın fizyoterapisti, koronavirüse yakalandı. Elneny'de Arsenal'dan kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Teknik Direktör Arteta'nın koronavirüs testi pozitif olarak açıklandı.

Türkiye'deki vaka sayısının çok geç ortaya çıkması ve kendi ülkelerindeki durumun iç açıcı olmaması nedeniyle Türkiye'de yaşamaktan dolayı kendilerini şanslı gören Beşiktaşlı futbolcular, önümüzdeki günlerde liglerin durumuyla ilgili verilecek kararı beklemeye geçti. Kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere, takımdaki Türk futbolcularla sürekli bu konuyu görüşen yabancı oyuncular her gün TFF'den çıkabilecek olan kararı merakla bekliyor. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna katılan yabancı oyuncuların, siyah-beyazlı ekibe transfer oldukları ülkelerin son durumuşu şekilde:

Boateng: Gana asıllı Alman oyuncu, Beşiktaş'a devre arasında virüsün en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'nın Fiorentina ekibinden geldi. Boateng'in Fiorentina'dan ayrılmasının ardından, İtalyan kulübünün futbolcularından German Pezela ve Patrick Cutronei le kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli korona virüse yakalandı. İtalya'da vaka sayısı 25 bini geçerken, 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Diaby: Beşiktaş'a sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten kiralık olarak geldi. Mali asıllı Fransız vatandaşı. Vaka sayısı Portekiz'de 300'ü, Fransa'da ise 5 bini geçti.Fransa'da 100'e yakın kişi hayatını kaybederken, Portekiz'de ilk ölüm ise önceki gün gerçekleşti.

Boyd: ABD vatandaşı. Portekiz'den transfer edildi. Portekiz'de vaka sayısı 300'ü geçerken, dün akşam Portekiz'de virüs nedeniyle ilk ölüm de gerçekleşti. Boyd'un vatandaşı olduğu ABD'de vaka sayısı 3500'ü geçerken, 65'in üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Ljajic: Beşiktaş sezon başında Ljajic'in bonservisini Torino'dan aldı. Sırbistan Milli Takım forması giyen Boşnak futbolcu, İtalya'nın Torino kulübünden geldi. Avrupa'da virüsten an çok etkilenen ülke olan İtalya'da vaka sayısı 25 bini geçerken,2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Elneny: Mısırlı futbolcu, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralık olarak transfer edildi. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. 1500'e yakın vaka bulunan İngiltere'de 35 kişi de hayatını kaybetti.

N'Koudou: Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan geldi. Fransız vatandaşı. İngiltere'de vaka sayısı 1500'ü, Fransa'da ise vaka sayısı 5 bini geçti. İngiltere'de 35,Fransa'da 91 kişi hayatını kaybetti.

Rebocho: Portekizli futbolcu,Fransa'nın Guingamp takımından transfer edildi. Fransa'da bugün itibarıyla virüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa'da 5 binin üzerinde vaka gerçekleşirken 91 kişi hayatını kaybetti.

Ruiz: İspanya'nın Villarreal takımından transfer edildi. İspanya'da Atletico Portada Alta'da teknik direktörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 9 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 300'ü geçti.