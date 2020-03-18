Eleştiriler gerçek mi?

A.Gücü'nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan Boateng için Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde söylenen "İki maç oynar, tüm sezon yatar" sözleri akla geldi. Forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol attıktan sonra duran Ganalı'nın sözleşmesinin uzaması için kalan 8 haftanın 5'inde en az 45 dakika oynaması gerek.