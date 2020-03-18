Eleştiriler gerçek mi?
A.Gücü’nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan Boateng için Beşiktaş’a ilk transfer olduğu dönemde söylenen “İki maç oynar, tüm sezon yatar” sözleri akla geldi.
A.Gücü'nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan Boateng için Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde söylenen "İki maç oynar, tüm sezon yatar" sözleri akla geldi. Forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol attıktan sonra duran Ganalı'nın sözleşmesinin uzaması için kalan 8 haftanın 5'inde en az 45 dakika oynaması gerek.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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