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18 Mart 2020, Çarşamba
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Eleştiriler gerçek mi?

Eleştiriler gerçek mi?

A.Gücü’nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan için ’a ilk olduğu dönemde söylenen “İki maç oynar, tüm sezon yatar” sözleri akla geldi.

A.Gücü'nden sonra G.Saray derbisinde de hayal kırıklığı yaratan için 'a ilk olduğu dönemde söylenen "İki maç oynar, tüm sezon yatar" sözleri akla geldi. Forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol attıktan sonra duran Ganalı'nın sözleşmesinin uzaması için kalan 8 haftanın 5'inde en az 45 dakika oynaması gerek.

  1. 18.3.2020
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