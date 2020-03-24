Beşiktaş'ın ABD’li yıldızı Tyler Boyd’dan, Trump’ın dönün çağrısına “güvendeyim” cevabı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Donald Trump’ın çağrısına Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan cevap!

'ın ’li yıldızı ’dan, Trump’ın dönün çağrısına “güvendeyim” cevabı

Beşiktaş'ın ABD’li yıldızı Tyler Boyd’dan, Trump’ın dönün çağrısına “güvendeyim” cevabı

’ın 'li oyuncusu , Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ’ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen ’de kalmaya karar verdiğini açıkladı. Boyd yaptığı açıklamada, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada Türkiye’de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yayılan corona salgının ardından Başkanı , yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu. 'ın ABD'li oyuncusu ise Trump'ın çağrısına dergisi aracılığıyla yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE KALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Başkan Trump'ın, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya ilişkin soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada 'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, "Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bu konuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim" dedi.

Türkiye'de çok ciddi önlemler alındığını belirten ABD'li oyuncu, "Zaten önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. buradaki en büyük şey ve çok sayıda insana katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

"KÜLTÜRÜ SEVİYORUM"

Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, "Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın ABD’li yıldızı Tyler Boyd’dan, Trump’ın dönün çağrısına “güvendeyim” cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN