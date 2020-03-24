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24 Mart 2020, Salı
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'tan flaş corona virüsü hamlesi!

Beşiktaş'tan flaş corona virüsü hamlesi!

teknik direktörü Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ta corona virüsü tespit edilmesi üzerine alınan son dakika bilgisine göre, 'ta futbolcular ve teknik ekibe tesislerde Kovid-19 (corona virüsü) testi yapılacağı öğrenildi.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan 'tan hamle...

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculara ve teknik heyete şu anda corona virüs testi yaptırıyor.

Corona virüs testi tedbir amaçlı olarak yapılıyor. Şu anda otoparkta bekleyen oyuncular tek tek içeri çağrılıp testten geçiyor.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 13:12
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