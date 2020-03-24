Beşiktaş'tan flaş corona virüsü hamlesi!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ta corona virüsü tespit edilmesi üzerine alınan son dakika bilgisine göre, Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik ekibe tesislerde Kovid-19 (corona virüsü) testi yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...
Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculara ve teknik heyete şu anda corona virüs testi yaptırıyor.
Corona virüs testi tedbir amaçlı olarak yapılıyor. Şu anda otoparkta bekleyen oyuncular tek tek içeri çağrılıp testten geçiyor.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 13:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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