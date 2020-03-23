TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

TFF'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberine göre , corona virüs testleri pozitif çıkan 2. Başkanı ve için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Resmi siteden yayınlanan mesajda, " Terim ve Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Corona virüsü testleri pozitif çıkan 2. Başkanı ve için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Resmi siteden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

  1. 23.03.2020
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