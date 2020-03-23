Son dakika gelişmesi! TFF'den UEFA ve Ulusal Kulüp Lisanslarına ilişkin değişiklik!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan son dakika açıklamasına göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldığı bildirildi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonun'da flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak gelecek sezon için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 15:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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