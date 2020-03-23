Son dakika gelişmesi! TFF'den UEFA ve Ulusal Kulüp Lisanslarına ilişkin değişiklik! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig TFF'den son dakika değişikliği! Nisan sonunda...

Son dakika gelişmesi! 'den ve Lisanslarına ilişkin değişiklik!

Son dakika gelişmesi! TFF'den UEFA ve Ulusal Kulüp Lisanslarına ilişkin değişiklik!

'ndan () yapılan son dakika açıklamasına göre, ve Talimatı'nda değişiklik yapıldığı bildirildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonun'da flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. ve Talimatı'nda değişiklik yaparak gelecek sezon için ve Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı.

'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal 'na Geçici Madde 5 eklenerek , TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 15:56
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