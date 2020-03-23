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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek yağdı. Süper Lig kulüpleri deneyimli teknik adam için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte o mesajlar...
23 Mart 2020 Pazartesi 23:28
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Terim'in corona virüsüne yakalanması futbol dünyası tarafından üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig kulüpleri de peş peşe gönderdiği mesajlarla Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundular. İşte kulüplerin yaptığı o paylaşımlar...
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