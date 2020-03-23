Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Terim'in corona virüsüne yakalanması futbol dünyası tarafından üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig kulüpleri de peş peşe gönderdiği mesajlarla Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundular. İşte kulüplerin yaptığı o paylaşımlar...

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