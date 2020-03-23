Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek yağdı. Süper Lig kulüpleri deneyimli teknik adam için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte o mesajlar...
23 Mart 2020 Pazartesi 23:28
Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Terim'in corona virüsüne yakalanması futbol dünyası tarafından üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig kulüpleri de peş peşe gönderdiği mesajlarla Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundular. İşte kulüplerin yaptığı o paylaşımlar...

FENERBAHÇE

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

BEŞİKTAŞ

Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

TRABZONSPOR

Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

AYTEMİZ ALANYASPOR

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN