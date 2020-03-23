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23 Mart 2020, Pazartesi
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Şoke eden itiraf! ' 'nun borcunu ödemedi'

Şoke eden itiraf! 'Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun borcunu ödemedi'

'de son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz sezon Hollanda temsilcisi 'den sarı lacivertlilere transferi gerçekleşen 'nun ücretinin ödenmediği ortaya çıktı. NEC Nijmegen'in patronu Wilco van Schaik, De Gelderlander'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 750.000 euroyu ödemediğini dile getirdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

için flaş açıklama... Geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Ligi ekibi 'den sarı lacivertlilere transferi gerçekleşen hakkında Başkan Wilco van Schaik, önemli bir açıklamada bulundu.

Daha önce de Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin bonservisini kendinlerine ödemediğini belirten yönetici, bu sözlerini yinelerken De Gelderlander'a konuştu.

NEC Nijmegen'in finansal zorluklar çektiğini ve bu parayı alma konusunda ısrar edeceklerini belirten Schaik, "Bazı kulüplerin (Fenerbahçe) ödeme ertelemesi var. Seçeneklerimizin ne olduğunu göreceğiz. Görevimiz kulübü kurtarmak. 6 Nisan'a kadar her şey durdu. Nisan'dan sonra tekrar lige başlayabiliriz. Gerekirse haftada 3 maç oynayacağız ve play-off'lar değişecek." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 23 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve 915 dakika sahada kaldı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 16:54
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