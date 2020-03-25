Kruse’ye uyarı: Sakın kilo alma - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kruse’ye uyarı: Sakın kilo alma

Kruse’ye uyarı: Sakın kilo alma

Kruse’ye uyarı: Sakın kilo alma

Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizen isimlerden olan 'ye uyarı geldi. sağlık heyeti, sakatlığının ardından aldığı kilolarla dikkat çeken Alman yıldıza bu konuda uyarılarda bulundu.

Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizen isimlerden olan 'ye uyarı geldi. sağlık heyeti, sakatlığının ardından aldığı kilolarla dikkat çeken Alman yıldıza bu konuda uyarılarda bulundu. Çabuk kilo alabilen tecrübeli futbolcudan evinde yapabilmesi için özel program veren sarı-lacivertliler, listeye harfiyen uymasını istedi.
  1. 25.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kruse’ye uyarı: Sakın kilo alma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN