İşte Fenerbahçe'deki koronavirüslü isimler! Yıldız oyuncular var
Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Fenerbahçe'yi de vurdu... Sarı lacivertliler, 21 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada oyuncularda ve teknik heyette koronavirüs şüpheli isimlerin olduğunu resmi açıklamayla kamuoyuna bildirirken, bu isimlerin kimler olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçeli basketbolcular Jan Vesely, Kostas Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve İdari Menajer Cenk Renda'nın koronavirüs tespitinin poizif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı... Sarı lacivertliler, Cumartesi günü yaptığı açıklamada basketbol takımlarında koronavirüs şüpheli isimlerin olduğunu bildirirken, takımın tedavi altına alındığını duyurmuştu.
Sarı lacivertliler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
"Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.
Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İŞTE O İSİMLER!
Öte yandan bu isimlerin kimler olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Kongre üyesi Orhan Uğurluoğlu, sosyal medya paylaşımında bu isimleri açıkladı. İşte o oyuncular ve idarecinin olduğu isimler;
"Yıldız oyuncuları Jan Vesely, Kostas Soloukas ve Ahmet Düvelioğlu ile Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Öte yandan Cenk Renda'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Geçmiş olsun..."
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 17:46
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