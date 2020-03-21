Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

Fenerbahçe Beko, takımdaki bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri görüldüğünü açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı sonrası Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere sosyal medya üzerinden birçok kulüp geçmiş olsun mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

21 Mart 2020 Cumartesi 14:16 Güncelleme: 21.03.2020 14:20
Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

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Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

Bu gelişmelerin ardından spor camiasından da sarı-lacivertli takıma destek mesajları yağdı. İşte o mesajlar...

Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

TRABZONSPOR

Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

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