Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!

Fenerbahçe Beko, takımdaki bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri görüldüğünü açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı sonrası Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere sosyal medya üzerinden birçok kulüp geçmiş olsun mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...