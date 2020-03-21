Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
Fenerbahçe Beko, takımdaki bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri görüldüğünü açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı sonrası Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere sosyal medya üzerinden birçok kulüp geçmiş olsun mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.