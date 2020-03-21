Fenerbahçe Beko'da koronavirüs alarmı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre basketbol takımında forma giyen bazı oyuncularda yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanıldığı bilgisi verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi.
Dünyada gerçekleşen korona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.
Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı.
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- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 14:02
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