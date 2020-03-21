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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe açıkladı: Oyuncularda koronavirüs çıktı!

Beko'da koronavirüs alarmı!

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs alarmı!

Spor Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre takımında forma giyen bazı oyuncularda yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanıldığı bilgisi verildi.

'den yapılan açıklamada erkek takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe, en son yurt dışında 'da oynadı. Sarı-lacivertliler, Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı.

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  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 14:02
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