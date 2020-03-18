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18 Mart 2020, Çarşamba
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‘Şimdilik öyle bir şey yok’

‘Şimdilik öyle bir şey yok’

, “Tekrar ’ye geleceğiniz konuşuluyor. Doğru mu?” sorusu üzerine, “Arkadaşlar şimdilik öyle bir şey yok” karşılığını verdi.

, 'ın ayrılığı sonrası 'nin gündemine gelen isimlerden biriydi. 'daki bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kocaman, "Tekrar Fenerbahçe'ye geleceğiniz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar şimdilik öyle bir şey yok" karşılığını verdi.
  1. 18.3.2020
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